أعلن المنتخب الإيراني تأهله إلى الدور الـ 16 في البطولة الآسيوية لكرة القدم و المقامة في قطر بعد فوزه على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 1-0، وبذلك يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة الثالثة بعد نتائج الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب الإمارات في وصافة الترتيب العام برصيد 4 نقاط ويليه منتخب فلسطين برصيد نقطة واحدة فقط فيما يحتل المركز الرابع هونغ كونغ بلا نقاط .

ولم يظهر المنتخب الإيراني بالصورة المطلوبة حيث قدم المنافس مستوى فنياً ممتازاً خاصة في الشق الدفاعي إذ أظهر هونغ كونغ تنظيماً دفاعياً يصعب اختراقه واعتمد في محاورة المنتخب الايراني بطريقة التحول من الدفاع للهجوم في المرتدات وبذلك يصبح أمل تأهل منتخب هونغ كونغ ضعيفاً ويعتمد على نتائج الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي للمجموعات .