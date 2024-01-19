أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي أنه مازال يدعم إقامة دولة فلسطينية، حسب ما أعلن البيت الأبيض في ظل توترات بين الجانبين بشأن هذه القضية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين "مازال الرئيس جو بايدن يؤمن بأفق وإمكانية حل الدولتين. وهو يدرك أن الأمر سيتطلب الكثير من العمل الشاق".

في غضون ذلك، أفادت الأمم المتحدة بأن القوات الاسرائيلية تعتقل آلاف الرجال على الأرجح في قطاع غزة منذ بدء الحرب ضد حركة حماس، وهم غالبا ما يواجهون ظروفا قد ترقى إلى حد التعذيب.

وقال أجيث سونغهاي ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إن بعض المعتقلين أكدوا أن القوات الإسرائيلية عصّبت أعينهم واعتدت عليهم بالضرب وعندما أفرجت عنهم كانوا عراة لا يرتدون سوى حفاضات.

وأضاف سونغاي عبر الفيديو من رفح أن الرجال احتجزوا "في ظروف مروعة عموما" من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة لفترات تراوحت بين 30 و 55 يوما.

ونقل المسؤول الأممي عنهم "أنهم تعرضوا للضرب والاذلال وسوء المعاملة وما قد يرقى الى التعذيب. وأكدوا أنه تم عصب أعينهم لفترات طويلة، والبعض لعدة أيام على التوالي".

وأضاف أن "رجلا قال إنه لم يتمكن من الاستحمام إلا مرة واحدة خلال فترة احتجازه التي استمرت 55 يوما. وهناك تقارير تفيد بأنه أفرج عن رجال لاحقا لكن فقط وهم يضعون حفاضات".

وقال سونغاي إن شهادات تتفق مع التقارير التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اعتقال الفلسطينيين على نطاق واسع، "بما في ذلك العديد من المدنيين المحتجزين سراً، وغالباً ما يتعرضون لسوء المعاملة" ولا يمكنهم الوصول إلى عائلاتهم أو محاميهم أو أن يحصلوا على أي حماية قضائية فاعلة.

وأشار إلى أنه لا يستطيع إعطاء رقم دقيق لأعداد المعتقلين، لكنه أعرب عن اعتقاده "أن العدد بالآلاف".

وأضاف "يجب التحقيق بشكل كامل وشفاف في جميع حالات سوء المعاملة أو التعذيب التي يتعرض لها الأشخاص المعتقلون أو المحتجزون".