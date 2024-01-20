خالفت 16 جمعية تعاونية لرفعها أسعار سلعة غذائية 30%

عاطف رمضان

علمت "الأنباء" أن إدارة الرقابة في وزارة التجارة والصناعة قامت بتحويل عدد من الكافيهات والمطاعم في مولات إلى النيابة التجارية بسبب قيامها برفع أسعار المشروبات والمواد الغذائية والوجبات التي تقدمها للمستهلكين مستغلّة بذلك إجازة نصف العام والتي يزداد فيها زيارة الكافيهات والمطاعم من قبل العوائل .

وذكرت المصادر أن إدارة الرقابة التجارية خالفت 16 جمعية تعاونية لقيامها برفع أسعار سلعة غذائية بنسبة تصل ل 30 ‎،%‎ وطالبت الوزارة الجمعيات بإعادة الأسعار لوضعها الطبيعي.