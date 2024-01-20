دارين العلي

زار وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الإسكان د. سالم الحجرف اليوم، محطتي الدوحة الشرقية والدوحة الغربية، للوقوف على سير العمل فيهما.

وقالت مصادر مطلعة "ان الحجرف بدأ عمله في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بزيارة محطتي الدوحة الغربية والشرقية، للاطلاع على سير العمل في محطات القوى.

ووفق المصادر سيقوم الحجرف اليوم بزيارة مركز التحكم الرئيسي للاطلاع ايضا على تفاصيل العمل ودور المركز في ادارة الشبكة الكهربائية.

واستمع الوزير من مسؤولي محطتي الدوحة الشرقية والغربية وكذلك العاملين فيهما إلى بعض الملاحظات المتعلقة بإجراءات طرح المناقصات وترسيتها ومعاناة الوزارة مع بطء الجهاز المركزي للمناقصات في طرح وترسية مناقصاتها.