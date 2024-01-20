أسامة دياب

استضاف رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل في ديوانه، المدير العام للأكاديمية الديبلوماسية في جمهورية كوسوڤا السفير بكر إسماعيل ضمن زيارة خاصة يقوم بها إلى البلاد، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وعدد من رواد الديوان.

وأبدى العتل حرص الجمعية في الكويت على تطوير التعاون مع الجهة المنظمة للعمل الهندسي في كوسوڤا بعد التجربة المتميزة في الحضور والمشاركة في مؤتمر علمي عن الطاقة المتجددة عقد في العاصمة بريشتينا، وشاركت فيه لجنة الطاقة المتجددة بالجمعية.

بدوره، عرض الديبلوماسي الكوسوڤي الأوضاع في بلاده، مشيدا بالأعمال الخيرية التي قدمتها الكويت عبر مؤسساتها في جمهورية كوسوڤا وجهودها وتقديم المساعدات الإغاثية.

وقدم الضيف موجزا عن الأوضاع ببلده والظروف المميزة للتعاون المهني وفرص الاستثمار هناك، ورحب بالعمل على تطوير التعاون بين المهندسين في الكويت وكوسوڤا.