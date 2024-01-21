تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية د.عبدالله بوحبيب قدم له خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت.



وأعرب بوحبيب، خلال الاتصال، عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد للوزير اليحيا في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.



كما تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة د.هاكان فيدان قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع الى العمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الصديقين.



كما تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت. وأعرب عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله، والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.