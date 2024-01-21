

أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز «500 S&P» على أعلى مستوى في عامين في جلسة الجمعة الماضي، مدعوما بمكاسب شركات تصنيع الرقائق وعمالقة التكنولوجيا وسط حالة تفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، ويؤكد الإغلاق الصعود الذي يشهده المؤشر منذ إغلاقه في أدنى مستوى يوم 12 أكتوبر 2022.



وخسر ستاندرد آند بورز «500 S&P» قرابة 25% في موجة بيع بين مستوى الإغلاق القياسي عند 4796.56 في الثالث من يناير 2022 وبين أدنى مستوياته في أكتوبر 2022، وفق «رويترز».



وصعد المؤشر 1.23% يوم الجمعة لينهي الجلسة عند 4839.81 نقطة، فيما صعد المؤشر ناسداك 251.51 نقطة أو 1.70% إلى 15310.97 نقطة، في حين قفز المؤشر داو جونز الصناعي 384.15 نقطة أو 1.05% إلى 37863.80 نقطة.