

وقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) اتفاقية تسويقية لخدمات التمويل العقاري للوحدات السكنية الجاهزة التابعة لشركة دعم العقارية، يتم بمقتضاها العمل على توفير حلول تمويلية إسلامية لعملاء مشاريع الشركة العقارية، بما يحقق مصالح الجانبين، ويساهم في توفير خدمات تمويلية للعملاء وفق الضوابط والأحكام المعمول بها في منح التمويلات، في إطار اهتمام «بيتك» الدائم بدعم جهود المساهمة في توفير السكن المناسب للمواطنين وحل المشكلة الإسكانية، وتطوير إمكانات وقدرات الشركات الوطنية بما يساهم في تنمية أعمالها، ويساعد في جهودها البيعية والتسويقية للمشاريع التي تنفذها وتوفير فرص التمويل.



وأكد المدير التنفيذي للتمويل الشخصي بالوكالة في «بيتك» عبدالعزيز السعيد، عقب توقيع الاتفاقية، دعم «بيتك» للشركات الكويتية وتطوير خدماته في مجال تمويل الأفراد، ومساندة المشاريع والجهود التي تساهم في توفير المسكن المناسب للمواطن، خصوصا تلك التي تمثل علامة مهمة في مجالها. وأشار إلى أن «بيتك» سيوفر التمويل الذي يحتاج اليه العملاء الأفراد عند الشراء من عقارات شركة دعم بموجب الاتفاقية الموقعة، فيما ستتيح الشركة بعض المزايا التفضيلية الحصرية للعملاء ضمن مجموعة من التسهيلات المشجعة للراغبين بالشراء.



وشدد السعيد على أن «بيتك» لديه من المنتجات التمويلية للأفراد، ما يمكنه من تلبية احتياجات العملاء المشترين في مشاريع شركة دعم العقارية، من خلال صيغ شرعية متعددة المزايا، تناسب جميع ظروف وإمكانات العملاء على اختلاف متطلباتهم التمويلية.



ولفت الى أن «بيتك» يرى في بعض مشاريع الشركة، علاوة على كونها استثمارا عقاريا متميزا، فإنها تتبنى مفاهيم جديدة للسكن، يجعلها نموذجا يأمل له النجاح، وأن «بيتك» يشجع على تبني الأفكار المتطورة للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية، وإضافة لمسة جمالية وحضارية إلى مناطق الكويت المختلفة، مؤكدا تنوع وملاءمة الحلول التمويلية التي يوفرها «بيتك» مع مختلف المشاريع والعملاء، وأن «بيتك» يعمل في السوق من منطلق الشراكة والتعاون، ويستهدف خدمة الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج، ودعم قدرات الأفراد للحصول على احتياجاتهم، شاكرا في الوقت ذاته جميع الذين عملوا على ترتيب وإعداد هذه الاتفاقية.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة دعم العقارية عدنان المهنا: يسرنا العمل مع «بيتك» باعتباره إحدى اهم المؤسسات المالية المرموقة، من أجل توفير خيارات تمويل متنوعة أمام عملاءنا المشتركين في مشاريع الشركة.



وأضاف أنه من خلال الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، ستتعاون الشركة و«بيتك» لتوفير ما يتيح للراغبين في شراء عقاراتها، فرصة الاستفادة من حلول التمويل الإسلامي الشخصية، مشيرا الى أن عقارات الشركة ذات مواصفات قياسية ممتازة ونوعية جيدة وبمواقع متميزة، كما ستقدم الشركة مزايا حصرية للمتعاملين مع «بيتك».