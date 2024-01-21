

أعلنت شركة Ooredoo الكويت، عن فوزها الباهر بعدد من جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، والتي تعد المسابقة العالمية الرائدة في مجال الأعمال، إذ حصلت الشركة على 3 جوائز، ذهبيتين وفضية، ما يعكس التزامها الدائم بالابتكار في قطاع الاتصالات.



وحصدت Ooredoo جوائزها في الفئات التالية:



٭ جائزة ستيفي الذهبية للابتكار في المعلومات في الموقع الإلكتروني.



٭ جائزة ستيفي الفضية للابتكار في المعلومات في التطبيق الإلكتروني.



٭ جائزة ستيفي الذهبية للنمو الإبداعي.



وتم تقديم جوائز ستيفي الشرق الأوسط هذا العام برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وهي مسابقات لنيل جوائز عالمية متاحة للشركات والأفراد في 17 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينصب تركيز جميع الفئات لهذه الجائزة على الابتكار بجميع أشكاله وفي كل جانب من جوانب الحياة العملية والإنجازات المهنية، وتعد جائزة ستيفي، وهي الجائزة الممنوحة في جوائز ستيفي للشرق الأوسط وجميع برامج جائزة ستيفي، واحدة من أكثر الجوائز المرغوبة في العالم.



وتمثل هذه الجوائز نقطة مهمة جدا في تاريخ Ooredoo، إذ يدل هذا الفوز على أن فريق العمل في الشركة بذل كل الجهود لتقديم أفضل المنتجات والحلول والخدمات لعملائهم، وأشار إلى أن هذه الجوائز تعكس التفاني الرائع للشركة في تلبية احتياجات عملائها.



ويأتي تنظيم جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 بهدف تقدير وتكريم الشركات والمؤسسات التي تقدم أداء متميزا في مجموعة متنوعة من الفئات، مثل الابتكار والموارد البشرية ورضا العملاء. تضم لجنة تحكيم جوائز ستيفي مسؤولين تنفيذيين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، يصل عددهم إلى 150 مسؤولا، حيث يقومون بمراجعة وتقييم المشاركات المقدمة، ومن ثم اختيار الشركات الفائزة بناء على أدائها المتميز في هذه الفئات.



وتلتزم Ooredoo الكويت بتعزيز حياة وتجارب العملاء، مستمرة في تقديم خدمات عالية الجودة سواء عبر التواجد الشخصي أو عبر الوسائط الرقمية، وتعتبر هذه الجوائز شهادة واضحة على هذا التفاني والالتزام.