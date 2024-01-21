

قال تقرير الشال الأسبوعي، إن تقريرا للبنك الدولي صدر في 9 يناير الجاري لخص فيه نظرته حول آفاق الاقتصاد العالمي، وخلاصة التقرير كانت مزيجا من التشاؤم والتفاؤل. في جانب التشاؤم، يعتقد البنك الدولي أن نصف العقد الحالي (2020 إلى 2025) سوف يحقق أضعف معدل نمو للاقتصاد العالمي في 30 سنة.



وفي جانب التفاؤل، يقدر التقرير أن الأوضاع حاليا باتت أفضل مما كان يعتقد قبل عام، فالهبوط الآمن بات أكثر احتمالا، ويعزو معظم الفضل في ذلك التغير الإيجابي لقوة الاقتصاد الأميركي، وتتوافق خلاصته مع تقرير صادر في 4 يناير الجاري حول نفس الموضوع عن الإدارة الاقتصادية والمالية للأمم المتحدة.



ويتوقع لنمو الاقتصاد العالمي أن يتباطأ للسنة الثالثة على التوالي وإن ظل نموه موجبا، فبعد نمو بحدود 2.6% في عام 2023، من المحتمل أن يحقق نمو بحدود 2.4% في عام 2024، أو أقل بنحو 0.75% نقطة مئوية عن معدل نموه للعقد الفائت 2010 إلى 2020.



ويأتي هذا المستوى من النمو حصيلة معدلات نمو متفاوت للمجموعات الاقتصادية أو الجغرافية حول العالم، ومعظم مسببات ضعف النمو الاقتصادي تأتي من ضعف نمو الاقتصادات المتـقدمة ذات الوزن المرتفع في حجم الاقتصاد العالمي، فمعدلات نموها سوف تهبط من 1.5% لعام 2023، إلى 1.2% في عام 2024.



ويقول رئيس الاقتصاديين في البنك الدولي إنه ما لم يحدث تطور إيجابي رئيسي، قد يمتد ضعف النمو الاقتصادي العالمي لكامل العقد الحالي (2020-2030)، فمستوى الديون القياسية مصاحبة لارتفاع أسعار الفائدة قد توقع الدول الفقيرة ذات التصنيف الائتماني الضعيف في مصيدة، وقد لا يحصل واحد من كل ثلاث في الدول الفقيرة على حاجته من الغذاء.



ولتجاوز الوضع الصعب، وبعد دراسة أوضاع 35 اقتصادا متقدما و69 اقتصادا ناميا، يقترح أن تعمل الدول على زيادة جرعة الإنفاق الاستثماري للفرد بمعدل نمو 4% سنويا، ولـ 6 سنوات متصلة.



ويعتقد التقرير أن الدول النامية التي يعتمد اقتصادها على صادرات سلعية، أكثر عرضة بنسبة 30% للتعرض لرواج غير مستحب عند ارتفاع أسعار سلعتها، وركود أشد عند انخفاض تلك الأسعار، ذلك يحدث بسبب سياساتها المالية غير المنضبطة. وقال «الشال» إن ما يعنينا في الكويت فيما ذكره البنك الدولي هو استخلاص بضعة حقائق من التقرير، منها مراجعة سياساتنا المالية، وكيف أنها تنفلت عند ارتفاع أسعار النفط ولا تنكمش عند انحسارها، وهي مثال غير موفق ناتج عن الاعتماد على حصيلة سلعة واحدة من النقد الأجنبي، وكيف دمرت سياسات رواج أو انكسار سعرها اقتصاد البلد.



ومنها أن أداء الاقتصاد العالمي في حالة من ضعف طويل الأمد ما قد يعرض مصدر الدخل الوحيد ـ النفط ـ إلى مزيد من الضغوط في بلد كل إنفاقه مستمر، بينما المخرج هو في زيادة مطردة للإنفاق الاستثماري الحقيقي الذي يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة.