

قالت نائب رئيس إدارة الموارد البشرية في الشركة الكويتية للاستثمار لولوة الفوزان إن منهجية «الكويتية للاستثمار» في الاستثمار النوعي برأسمالها البشري شكل خطوة إستراتيجية نحو تحقيقها الاستدامة في جميع مؤشراتها، وبحدود أسهمت في حصولها على جائزة «أفضل شركة استثمار بالكويت لعام 2023»، وذلك من مجلة «إنترناشيونال فاينانس».



وبينت الفوزان، في بيان صحافي، أن جذب «الكويتية للاستثمار» للكفاءات من المواهب الوطنية، مع تعزيز العمل بروحية الفريق الواحد وآلياته البناءة يعد احد أبرز مفاتيح نجاحها المتواصل وقدرتها على النمو المستدام.



وأضافت ان تتويج «الكويتية للاستثمار» بهذه الجائزة المرموقة بقطاع الاستثمار عن 2023 يمثل تجربة مرضية لما تعكسه من أداء نوعي وخبرة واسعة وتفان عملي كبير في تعزيز مكانة الشركة.



وأشارت إلى أنه فيما تشعر وفريق العمل بشرف هذا التكريم يتولد لدى الجميع في الشركة حماسة مضاعفة للحفاظ على معاير «الكويتية للاستثمار» التي تنسجم مع المعايير العالمية في تلبية طموح ومتطلبات العملاء الحالية والمستقبلية.



وبينت أن تتويج «الكويتية للاستثمار» بجائزة «أفضل شركة استثمار - الكويت» يشعرنا بالفخر الكبير لحصولنا على هذه الجائزة التقديرية لما تعكسه من ثقة كبيرة بمكانة الشركة وريادتها في قطاع الاستثمار.



وأضافت الفوزان: «لعل ما يزيد شعورنا بالفخر والتقدير أن الثروة البشرية تمثل أساس المسيرة الناجحة لـ «الكويتية للاستثمار»، لافتة إلى أن جائزة «أفضل شركة استثمار - الكويت» تشكل شهادة إضافية على قدرة فريق عمل الشركة وخبرته الواسعة والتزامه الكبير في تقديم نتائج استثنائية للمساهمين والعملاء.



لاعب بارز



بدورها، قالت مساعد نائب رئيس إدارة تطوير الأعمال في الشركة نورة الحشاش، إن تطور «الكويتية للاستثمار» إلى لاعب بارز في قطاع الاستثمار يعود إلى خبرة الشركة الطويلة في القطاع، ومسيرتها الطويلة والممتدة منذ عام 1961 ما يجعلها أقدم شركة استثمار في منطقة الخليج. وعزت الحشاش تطور نموذج عمل «الكويتية للاستثمار» ومرونته في مواجهة التحديات التي طرأت على الأسواق عالميا ومحليا في الأعوام الماضية إلى اعتبار إضافي يتمثل في تأصيل الشركة لثقافة الإصرار والتكيف المستمر مع ديناميكيات السوق المتغيرة، وتحولاته السريعة، وقدرتها على ترسيخ التزامها بتقديم أداء مالي واستثماري متفوق بالقطاع.



وأوضحت أن من الأسباب الرئيسية التي عززت موقع «الكويتية للاستثمار» بطليعة الشركات مشابهة النشاط من حيث الابتكار للصناعة المالية والاستباقية في توقع التحولات السوقية، يكمن في قوة عملها ومنهجيتها المتطورة في قيادة الشركة نحو المستقبل بإشارات واضحة. وأفادت بأن طموح إدارة «الكويتية للاستثمار» وقدرتها رسخ ثقافة التشجع على التعلم المستمر، ومن ثم الاستثمار في أدوات التعليم والتطوير المستمر لفريقها بمخاطر مقبولة وبمنهجية مستدامة للربحية.



يقظة ومرونة



وقالت الحشاش: «من خلال اليقظة والمرونة، والقدرة المدروسة في استشراف المستقبل وتحدياته لا نتوقع التحولات السوقية الإيجابية فحسب، بل قيادة الطريق في تشكيل مشهد الاستثمار المستقبلي لقطاع الاستثمار».



كما تخطط «الكويتية للاستثمار» للاستفادة من الفرص الناشئة، واعتماد ممارسات الاستثمار المستدامة، وتوسيع نطاقها العالمي مع التركيز على توقعات وآفاق السوق ما يتيح تحسين محافظ الاستثمار التي تديرها الشركة وتقديم عوائد مالية مثالية لمساهميها. وأشارت إلى أنه سيتم في الفترة المقبلة إعطاء الأولوية للشراكات النوعية مع الشركاء الإستراتيجيين لضمان توفير حلول مصممة خصوصا لعملاء «الكويتية للاستثمار»، مع استمرار برامجها المتقدمة لتطوير موظفيها وتعزيز خبراتهم ليكونوا أكثر قدرة في التعامل مع التحولات المرتقبة بقطاع الاستثمار.



وأوضحت أن الالتزام في «الكويتية للاستثمار» بالممارسات التجارية الأخلاقية سيظل أمرا بالغ الأهمية، لاسيما أن هذا المستهدف يندرج ضمن إستراتيجيات الشركة المتكاملة نحو ترسيخ مكانة الشركة كقائد في الصناعة، وبما يضمن مواصلتها النجاح الممنهج المستدام في المشهد الديناميكي بـ 2024 وما بعده.