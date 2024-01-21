

سعيا من هيئة أسواق المال لتحقيق أهدافها المحددة في قانون إنشائها، وتحديدا على صعيد «توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار بالأوراق المالية وتشجيع تنميته»، فقد نفذت الهيئة بمقرها وعلى مدار يومي 11 و14 يناير الجاري ورشتي عمل واسعتي النطاق شملتا ممثلي 62 جهة خاضعة لإشرافها.

وقد تولى مهام تقديم ورشتي العمل كل من: طارق محمد الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الهيئة، عاهد محمد الخطيب الاختصاصي لدى إدارة الرقابة الميدانية، وناولت الورشتان موضوعهما المخصص لتناول آخر المستجدات المتصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال محاور عدة، كان من أبرزها:



٭ النموذج الموحد لمعرفة العميل «اعرف عميلك» «KYC» الخاص بطلب فتح حسابات تداول لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في تلك الدول.



٭ النموذج الجديد لإجراءات العناية الواجبة الذي يتم استيفاؤه من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة.



٭ تعميم الهيئة رقم 5 لسنة 2023 بشأن نسبة السيطرة النهائية للمستفيد الفعلي على العميل، والأشخاص المسيطرين ضمن العميل الأساسي بحكم منصبهم.



٭ تعميم الهيئة رقم 11 لسنة 2023 بشأن القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.