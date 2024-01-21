

أعلن بنك الخليج عن مشاركته في المعرض الدولي للبستنة «إكسبو الدوحة 2023، الذي يقام في العاصمة القطرية، تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل»، ويختتم فعالياته في 28 مارس المقبل.



ويقام المعرض بمشاركة 80 دولة إلى جانب الكثير من الهيئات والمنظمات غير الحكومية والخبراء الدوليين، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص والجامعات والمختبرات، في ظل توقعات بوصول إجمالي عدد زوار المعرض إلى 3 ملايين زائر.



ويتضمن المؤتمر فعاليات كبرى وورش عمل لابتكار حلول على الصعيد العالمي لمشاكل التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة وتكريس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.



من جانبه، يستعرض بنك الخليج تجربته الرائدة في مجال الاستدامة البيئية، ضمن الجلسة المخصصة لإبراز جهود القطاع الخاص الكويتي نحو الاستدامة البيئية، في يوم 23 يناير الجاري، علما أن دولة الكويت تشارك بجناح كبير في المعرض.



وقال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية أحمد الأمير: يحرص بنك الخليج على المشاركة في المؤتمرات والمعارض العالمية والإقليمية المعنية بالاستدامة البيئية، لاستعراض تجربته الرائدة في ترسيخ مبادئ الاستدامة داخل البنك وخارجه.



وأشار إلى أن تلك المشاركات تعد فرصة مثالية لتبادل الأفكار وتضافر الجهود لإحداث تغييرات كبرى تؤثر إيجابا على البيئة حول العالم، مشيرا إلى أن القضايا التي يتناولها معرض الدوحة للبستنة تأتي في مقدمة اهتمامات استراتيجية بنك الخليج الخاصة بالاستدامة.



ونوه إلى أن «الخليج» يبذل جهودا كبيرة في دعم وتسريع أجندة الاستدامة الوطنية عبر مبادرات مختارة استراتيجيا، تسهم بفاعلية في ترسيخ النهج المستدام داخل المجتمع، من خلال تبني ممارسات مسؤولة ذات نهج استباقي، في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة.



وتتمثل رؤية البنك أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.