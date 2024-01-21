

لماذا النساء أكثر عرضة للبرد وهل يتطلب الأمر زيارة الطبيب؟



من الطبيعي أن يشعر الجميع بالبرد في أيام الشتاء، إلا أن النساء أكثر عرضة لهذا الشعور مقارنة بالرجال، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات. وهناك أسباب قليلة لشعور النساء بالبرودة أكثر من الرجال، وفقا لمايك تيبتون، أستاذ علم وظائف الأعضاء البشرية والتطبيقية في جامعة بورتسموث، ويكشف الخبراء عن المسببات الأكثر شيوعا لشعور النساء بالبرودة أكثر من الرجال، وبعضها قد يستدعي زيارة الطبيب:



- تدفق الدم: قال البروفيسور تيبتون إن الأبحاث وجدت اختلافات في تدفق الدم بين الرجال والنساء. وأشار إلى أنه من خلال تجربة وضع فيها الرجال والنساء في بيئة دافئة ثم باردة، وجدت النتائج أن «النساء لديهن استجابة أوعية دموية أكثر حساسية للبرد، ما يعني أنهن يوقفن تدفق الدم بشكل أسرع وأكثر إحكاما ولفترة أطول من الرجال. والسبب في ذلك هو أن أجسام النساء لديها استجابة أكثر حساسية للبرد. كما يسهم هرمون الإستروجين في جعل الأوعية الدموية أكثر حساسية للبرد». وهذا يعني أن النساء أكثر عرضة للشعور بعدم الراحة في درجات الحرارة المنخفضة وعادة ما تكون أيديهن وأقدامهن أكثر برودة.



- دهون الجسم: في المتوسط، تميل النساء إلى زيادة نسبة الدهون في الجسم بنسبة 10% مقارنة بالرجال. ويمكن للدهون حماية الأعضاء الحيوية من البرد، لكن الدهون تعزل الجلد أيضا عن حرارة الجسم، ولن تشعر النساء بالدفء بفضل هذه الطبقة الدهنية الإضافية، وفي الواقع، يمكن أن تجعل بشرة المرأة أكثر برودة.



- قصور الغدة الدرقية: في هذه الحالة لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات. ويجب رؤية الطبيب العام إذا كانت هناك أعراض تشمل: حساسية للبرد - زيادة الوزن - الاكتئاب - التعب - جفاف الجلد والشعر - آلام العضلات فقر الدم، كما يمكن أن يكون فقر الدم أيضا سببا في عدم تحمل البرد، وهذا ناتج عن نقص الحديد الذي يتسبب في الشعور بالتعب ونقص الطاقة وضيق التنفس وخفقان القلب وشحوب الجلد.



وأشار الخبراء إلى أن سبب برودة الأطراف يمكن أن يكون مرض رينود، حيث يتوقف الدم عن التدفق بشكل صحيح إلى أصابع اليدين والقدمين. ولا يسبب هذا عادة مشاكل خطيرة ويمكن علاج الأعراض عن طريق الحفاظ على الدفء وتجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. ويمكن معرفة ما إذا كنت مصابا بمرض رينود إذا تغير لون أصابع يديك وقدميك عندما تشعر بالبرد أو القلق أو التوتر، ويصاحب ذلك أحيانا تنميل وألم وشعور بوخز مثل دبابيس أو إبر.

المصدر: «ذي صن»