قررت الخرطوم تجميد عضويتها في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيغاد)، بحسب وزارة الخارجية السودانية.



وأفادت الوزارة، في بيان امس، بأن قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان أرسل رسالة إلى رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بصفته الرئيس الحالي لـ «إيغاد»، «أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة»، نتيجة «تجاهلها لقرار السودان الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخصه»، وهو ما لم يحدث في قمة المنظمة الاستثنائية التي عقدت بأوغندا الخميس الماضي.



وشارك في قمة «إيغاد» كل من رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي»، فيما الحرب السودانية مستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر بين الجيش و«الدعم السريع».



وكتب دقلو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «سعدت بالمشاركة في القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات منظمة الإيغاد (..) أكدت خلال الاجتماع على رغبتنا الصادقة في تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا لرفع المعاناة الإنسانية عن شعبنا».



فيما أفاد بيان لحمدوك عن مشاركته في القمة لعرض «تقييم تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية لجذور الأزمة السودانية ورؤيتها لوقف الحرب المدمرة كأولوية قصوى ومعالجة آثار الكارثة الإنسانية».



وأفادت «إيغاد» في بيان ختامي صادر عن القمة عن تكرار دعوتها طرفي النزاع في السودان إلى «وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وكذلك وقف الأعمال القتالية لإنهاء هذه الحرب».



وأعلنت السودان قبل القمة «تجميد التعامل» مع «إيغاد» على خلفية انتهاك سيادته بعد أن دعت قائد قوات الدعم السريع لحضور قمتها في أوغندا.



من جهة أخرى، أفاد تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «رويترز» بأن ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة في منطقة غرب دارفور بالسودان، في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.



وفي التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أوضح مراقبون امميون ان نحو 12 ألف شخص قتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.



وكتب المراقبون الأمميون في تقريرهم أن مدينة الجنينة في اقليم دارفور شهدت، بين أبريل ويونيو 2023 «أعمال عنف مكثفة»، واتهموا قوات الدعم السريع وحلفاءها باستهداف قبيلة المساليت العرقية الأفريقية في هجمات «قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».