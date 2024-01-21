

بيروت - زينة طبّارة



رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د.قاسم هاشم، أن ما يشهده جنوب لبنان من تطورات عسكرية خطيرة، يؤكد أن العدو الإسرائيلي يغامر باستقرار المنطقة الإقليمية، لاسيما ان رئيس حكومة هذا العدو بنيامين نتنياهو، يحاول من خلال حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني، وارتكابه أفظع الجرائم ضد الإنسانية في غزة، الهروب الى الأمام عبر توسيع رقعة الحرب مستفيدا من الاحتضان الدولي له، عله بذلك يتمكن من استعطاف شعبه وبالتالي وقف ملاحقته قضائيا داخل ما يسمى زورا بالدولة الإسرائيلية، وذلك ليقينه بان وقف العمليات العسكرية يعني مقاضاته وبالتالي انتهائه سياسيا.



وعليه لفت هاشم في تصريح لـ «الأنباء»، إلى انه واهم من يعتقد ان حركة الموفدين والمبعوثين الدوليين تحت عنوان «تبريد جبهة الجنوب»، هي لحماية لبنان ومنع انزلاقه الى مواجهات عسكرية، انما الغاية الأساسية من هذا الحراك الدولي، طمأنة الكيان الإسرائيلي بانه ليس وحده في الميدان، انما هناك حاضنة دولية غربية مهمتها حماية الحدود الشمالية للكيان الإسرائيلي، وذلك بالتوازي مع دعمها استمرار الحرب ضد غزة، بدليل ما قاله مؤخرا وزير خارجية أميركا بأن وقف إطلاق النار في غزة غير وارد حاليا لمنع حماس من إعادة تعزيز قدراتها القتالية.



وردا على سؤال، لفت هاشم إلى ان الغاية من الحملة الدولية وحتى الداخلية لتطبيق القرار الدولي 1701، هو إبعاد المقاومة عن الحدود مع الكيان الإسرائيلي ليس إلا، لكن ما فات أصحاب هذه الحملة المنظمة، هو انهم يبحثون عن الاستقرار في المكان الخطأ، وذلك لاعتبار هاشم ان الخلل في تطبيق القرار المذكور، ليس لدى المقاومة في لبنان، انما يكمن في عدم التزام العدو الإسرائيلي بأي من مندرجاته منذ صدوره في العام 2006 حتى تاريخه، بدليل آلاف الشكاوى التي رفعها لبنان إلى مجلس الأمن ضد الخروقات الإسرائيلية للأجواء والأراضي اللبنانية، علما ان الاستقرار اليوم وفق التطورات الميدانية، ما عاد قابلا للبحث عنه على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، انما يبدأ من وقف إطلاق النار في غزة، على ان يليه انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية بدءا من النقطة B1، حتى آخر شبر من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.



وعن انعكاس الحرب سلبا على الاستحقاق الرئاسي في لبنان، أكد هاشم انه وبالرغم مما أصاب المنطقة الإقليمية من تطورات ميدانية خطيرة نتيجة الحرب على غزة، وبالرغم من كل الظروف والتحديات التي تعصف بلبنان، مازال رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو يوما بعد يوم الفرقاء اللبنانيين دون استثناء، الى التوافق على شخصية رئاسية تعيد الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية، إلا ان دعواته تصطدم دوما بتعنت البعض الرافض لرئيس بمواصفات توافقية ترضي الجميع وتجنب لبنان الانغماس بمزيد في الفوضى والاهتراء، علما ان لبنان لا يمكن ان يحكم إلا بالتوافق والتفاهم بين مكوناته، وهو ما أكدته العهود السابقة منذ استقلاله حتى اليوم، فكيف ولبنان اليوم يمر بلحظة مصيرية، وأكثر ما هو بحاجة إليه تضامن مكوناته حول كلمة سواء تخرجه من نفق الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.