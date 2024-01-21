

أحمد الفضلي



تواصل الفنانة الاماراتية فاطمة الحوسني وضع اللمسات الأخيرة على أعمالها الرمضانية الخاصة برمضان 2024 والمقرر أن يشهد حضورها في ثلاثة أعمال دفعة واحدة انتهت من تصويرها في الفترة الماضية في الإمارات والكويت وكل الأعمال شهدت مشاركة نجوم كبار على مستوى الدراما الكويتية والخليجية.



من جانبها، أكدت الحوسني أن اختياراتها هذا العام جاءت متنوعة، حيث تحرص في كل عام على اختيار الأفضل من بين النصوص التي تعرض عليها للإطلالة من خلاله في الشهر الفضيل، موضحة أن رمضان هذا العام سيشهد تواجدها في ثلاثة أعمال، الأول بعنوان «رمادي» تم تصويره قبل عدة اشهر في الكويت، وهو من تأليف الكاتب علي الدوحان وإخراج المخرج المصري أحمد شفيق ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم. أبرزهم الفنان السعودي إبراهيم الحساوي وإيمان فيصل ولمياء طارق وعبدالعزيز مندني وعلي كاكولي وإيمان الحسيني وناصر عباس ورانيا شهاب وغيرهم من النجوم، والعمل من إنتاج شركة غولدن قروب، وسيكون ضمن الأعمال التي ستنافس بقوة في رمضان 2024.



وعن ثاني الأعمال، ذكرت الحوسني من خلال حديثها لـ «الأنباء» أن العمل يحمل عنوان «ذاكرة في القلب» تم تصويره لقناة ابوظبي بطاقم تمثيل إماراتي فقط، وهو تحد لنا كفنانين إماراتيين نقدم عملا إماراتيا خالصا ننافس من خلاله نجوم الفن الخليجي وسيكون بمنزلة مفاجأة للجمهور الإماراتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام.



وأشارت إلى ان العمل من تأليف بشاير العبدولي وهي من كتب السيناريو والحوار وإخراج أحمد يعقوب المقلة ومن انتاج قرناس للإنتاج الفني أحمد الجسمي.



وفيما يتعلق بثالث الأعمال، أفادت الحوسني بأن آخر أعمالها لرمضان المقبل سيكون بعنوان «المفتش فصيح»، وهو عمل كل سنة يقدم في قناة دبي ويتكون من 15 حلقة من إخراج هبة الصايغ، ويلعب أدوار البطولة ثلاث شخصيات نتناوب عليها أنا والفنانان مروان عبدالله وسارة السعدي، وأيضا هذا العمل أراهن عليه أن يكون ضمن الأعمال الأكثر مشاهدة في رمضان هذه السنة، خصوصا أنه نفذ بشكل احترافي.