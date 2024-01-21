

القاهرة - محمد صلاح



تحدثت الفنانة نيللي كريم عن تعاونها مع الفنانة يسرا في مسلسل «روز وليلى»، ووصفت العمل معها بالمختلف وأنها بكت كثيرا في المشاهد الأخيرة التي جمعتهما خلال الأحداث، وقالت: العمل مع يسرا له طعم مختلف، رغم مشاركتنا معا في أعمال سابقة أبرزها «سرايا عابدين»، إلا أن ما يميز «روز وليلى» هو كثرة المشاهد المشتركة بيننا، هناك كيمياء مشتركة تجمعني بيسرا، الأمر الذي سيلمسه الجمهور بوضوح وصدق خلال الحلقات.



وأضافت نيللي في بيان صحافي: يتميز المسلسل بأجوائه الجميلة رغم صعوبة المشاهد، حيث إن شخصيتي «روز وليلى» صادقتان وشفافتان جدا، لذا أذكر أننا بكينا بصدق ولاسيما خلال المشاهد الأخيرة، وتأثرنا كثيرا لانتهاء التصوير.



وعن شخصية «روز» التي تقدمها في المسلسل، قالت: «ليلى» هي الأكثر عقلانية، أما «روز» فالأكثر مرحا ورومانسية وانفتاحا على الحياة، وهي طموحة، لكن في سياق الأحداث نجد أن كل واحدة منهما تؤثر على الأخرى وتشد رفيقتها نحو المغامرة والأكشن طوال الوقت، فتقعان معا في المتاعب مرة تلو الأخرى.



«روز وليلى» بطولة: يسرا، نيللي كريم، أحمد وفيق، تيام قمر، رغد الفيصل، هشام عاشور، عارفة عبدالرسول، وظهور خاص لأمل رزق، إبراهيم السمان، حسن أبوالروس، مروان يونس، محمد ناصر، فادي خفاجة، ولأول مرة محمد سالم، وآخرين، وكتابة كريس كول، ومعالجة درامية لرضوى شاهين، إخراج البريطاني أدريان شيرغولد.