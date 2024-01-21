

يعقوب العوضي



تتجه أنظار جماهير الكويت اليوم إلى صالة خليفة الرياضية بمملكة البحرين في الـ 3:00 عصرا، عندما يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد المنتخب العراقي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالدور الرئيسي في بطولة آسيا الـ 21 والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2025.



ويدخل الأزرق المواجهة ورصيده نقطتان من تعادلين مع منتخب البحرين حامل اللقب وصاحب الضيافة بنتيجة 28-28 ثم مع أحد أبرز المرشحين للقب منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 27-27، فيما يحمل العراق برصيده نقطة واحدة في المركز الأخير. ويتأهل منتخبنا للمربع الذهبي ونهائيات كأس العالم في حالتين: الأولى عبر الفوز وحصد نقطتي المواجهة، وهو الخيار الأمثل للابتعاد عن أي حسابات أخرى أو الاعتماد على نتائج المنافسين، والحالة الثانية عبر التعادل بأي نتيجة وانتظار خسارة كوريا الجنوبية من البحرين، وفي حال حقق كوريا الجنوبية أي نتيجة إيجابية وتعثر منتخبنا فإن التأهل سيكون لكوريا.



في السياق ذاته، أكد أمين صندوق اتحاد اليد خالد طالب، أن الجميع يعمل على تقديم مستوى يليق بسمعة كرة اليد الكويتية في محفل دولي يضم نخبة من منتخبات العالم والقارة الصفراء ولدينا مجموعة تسير على قلب رجل واحد لتحقيق النتائج رغم العراقيل والصعوبات التي واجهتهم ومازالت منذ بداية الإعداد للمرحلة الجديدة.



وأضاف: نعمل جميعا لرسم البسمة على وجوه الجماهير الكويتية من خلال تحقيق التأهل إلى نهائيات كأس العالم والمربع الذهبي للبطولة، مشيدا بالمجهود الكبير الذي يبذله الجهازان الإداري والفني واللاعبون.



وناشد طالب الجماهير الرياضية الكويتية أن تزحف لمؤازرة الأزرق في مواجهته اليوم، والتي تحمل في طياتها الأمل بالعودة إلى منصات التتويج والتأهل إلى نهائيات كأس العالم.