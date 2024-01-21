

عبدالعزيز جاسم



خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مباراته الثانية بمعسكره المقام حاليا في البحرين، وذلك أمام فريق البسيتين البحريني0-1. وحرص المدرب محمد المشعان على إشراك أكبر عدد من اللاعبين البدلاء للوقوف على مستواهم. وسيخوض الأصفر اليوم آخر مبارياته الودية مع الخالدية بطل الدوري البحريني على أن يعود غدا.



وكان القادسية قد تعرض لخسارة كبيرة في أولى مبارياته الودية أمام الأهلي البحريني 1-6.



من جانب آخر، وفي إطار استعداداتهما لانطلاق بطولة كأس سمو الأمير تعادل كاظمة مع التضامن 1-1 في مباراة ودية جمعتهما أول من أمس على ستاد الصداقة والسلام، وسيلتقيان مرة أخرى الثلاثاء المقبل.



وشارك في المباراة مدافع البرتقالي الجديد الجزائري رضا أمين الذي لم يوقع معه النادي رسميا، فيما أعلن كاظمة رحيل مهاجمه البرازيلي دوغلاس فالي.