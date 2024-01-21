

مبارك الخالدي



يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره التدريبي بالقاهرة غدا، والذي انطلق 9 يناير الجاري ضمن خطة الإعداد لمواجهة منتخب قطر يومي 21 و26 مارس المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة الى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



وقد خاض الأزرق مواجهته الثانية بالمعسكر أول من أمس أمام منتخب أوغندا وخسرها منتخبنا 0-2، وكانت مباراته الأولى أمام منتخب ليبيا وخسرها أيضا 1-3.



وساهم الهدف الاول المبكر للمنتخب الاوغندي في الدقيقة الثالثة في إرباك لاعبي الأزرق، اذ لم ينجح في العودة الى المباراة لافتقاده الحلول الممكنة ليستمر الوضع كما هو في الحصة الثانية التي شهدت تسجيل اوغندا هدف تأكيد الفوز. وقد اجتمع الجهاز الفني صباح امس مع اللاعبين واضعا أمامهم الأخطاء التي شهدتها المباراة.



هذا، وقال مدرب منتخبنا البرتغالي روي بينتو إنه كان يهدف من معسكر القاهرة مواصلة إعداد «الأزرق» للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، مؤكدا أنه حرص على إشراك اكبر عدد من اللاعبين خصوصا العناصر الجديدة في مواجهتي ليبيا وأوغندا، لمنحهم الفرصة في الظهور الأول مع المنتخب، ورفع درجة الانسجام مع بقية اللاعبين.

كما أشاد بالتزام اللاعبين وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم في المواجهتين، موضحا أن غياب أكثر من 12 لاعبا لأسباب مختلفة، منع «الأزرق» من تحقيق نتيجة إيجابية في الوديتين، متمنيا تواجد جميع العناصر قبل انطلاق الاستعدادات لمواجهتي قطر مارس المقبل في التصفيات.



وفي شأن متصل، تعقد اللجنة الفنية باتحاد الكرة اجتماعها الأسبوع الجاري لبحث النتائج الإيجابية والسلبية لرحلة القاهرة، كما سيتم مناقشة البرنامج المقبل لإعداد المنتخب في المرحلة المقبلة.



وفي شأن المنتخب الأولمبي يختتم الأزرق تحت 23 سنة معسكره في تايلند بمباراة أمام منتخب لاوس. وكان الأزرق قد خسر تجربته الأولى من منتخب تايلند 2-4.



ويستعد منتخبنا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة اقامتها في قطر ابريل المقبل، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الرابعة الى جوار منتخبات أوزبكستان وماليزيا وفيتنام.