علاء مجيد



ارتفعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال نوفمبر الماضي 8.7% وبقيمة 3.44 مليارات دولار، لتصل بنهاية الشهر إلى 43.06 مليار دولار، مقارنة مع 39.62 مليار دولار في نهاية أكتوبر، فيما تراجعت حيازتها من السندات الأميركية بنسبة 11.25% وبقيمة 5.46 مليارات دولار خلال أول 11 شهرا من 2023، مقارنة مع 48.52 مليار دولار بنهاية 2022. وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الاجل بقيمة 3.33 مليارات دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 39.73 مليار دولار، وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات. وتشير التوقعات إلى اتجاه البنوك المركزية خلال العام الحالي 2024، في الدول الرئيسية لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين، وتتمثل نقطة الاختلاف الوحيدة بين البنوك المركزية في حجم التخفيضات المتوقعة خلال العام، فمن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في العام 2024 لتصل إلى 3.9% (نقطة الوسط). وعلى صعيد دول الخليج، فقد تباينت استراتيجيتها تجاه السندات الأميركية بالبيع خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت استثمارات المملكة العربية السعودية الى 128.1 مليار دولار مقارنة مع 117.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي منها 105.12 مليارات دولار سندات طويلة الأجل 22.86 مليار دولار سندات قصيرة الأجل. بينما انخفضت الإمارات من استثماراتها خلال شهر نوفمبر لتصل الى 62.85 مليار دولار مقارنة بـ 63.97 مليار دولار في أكتوبر الماضي منها 52.43 مليار دولار سندات طويلة الأجل و10.42 مليارات دولار سندات قصيرة الاجل. وعلى المستوى العالمي، فقد حافظت اليابان للشهر الـ 54 على التوالي على المركز الاول خلال شهر نوفمبر بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1127.5 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر الماضي البالغة 1098.2 مليار دولار. كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 782 مليار دولار مرتفعة عن أكتوبر الماضي البالغة 769.6 مليار دولار وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 716.2 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر الماضي البالغة 693 مليار دولار.



وحلت لوكسمبورغ رابعا بقيمة 371.2 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر البالغة 345.4 مليار دولار.