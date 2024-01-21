محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن سوق المواد الكيميائية المتجددة العالمية سيتجاوز 500 مليار دولار بحلول عام 2028، ومن المتوقع أن يكون النمو مدفوعا بالمخاوف البيئية المتزايدة والتحول نحو البدائل المستدامة، حيث نقلت المجلة عن «غلوبل داتا» توقعات بأن يشهد السوق نموا كبيرا ليرتفع من 300.9 مليار دولار في 2023، إلى نحو 501.3 مليار دولار بحلول 2028.



ويطلق على المواد الكيميائية التي يتم إنتاجها من مصادر متجددة مثل المواد الأولية الزراعية والنفايات الزراعية والعضوية والمواد الحيوية اسم المواد الكيميائية المتجددة، وتستخدم هذه المواد على نطاق واسع كبدائل مباشرة للمواد الكيميائية المستخرجة من النفط نظرا لانخفاض انبعاثاتها الكربونية.



ومن المتوقع أن يكون النمو مدفوعا بالمخاوف البيئية المتزايدة والتحول نحو البدائل المستدامة للمواد الكيميائية القائمة على النفط، ويسلط التقرير الضوء على أن قطاع المواد الكيميائية الدقيقة، الذي يشمل الأدوية والكيماويات الزراعية ومستحضرات التجميل، واستحوذ على أكثر من 34% من السوق في 2023.



وتوقع التقرير أن ينمو سوق المواد الكيميائية المتجددة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.8% بين عامي 2024 و2028. ومن الناحية الجغرافية، استحوذت منطقة آسيا والباسيفيك على أكبر حصة سوقية تزيد على 34% حسب احصاءات عام 2023.