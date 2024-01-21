محمد الجلاهمة



بإشراف ميداني لمديرعام الإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة، حرر رجال المرور خلال الاسبوع الماضي ما يزيد على 24 ألف مخالفة مرورية متنوعة وجرى ضبط احداث لقيادة مركبات ذويهم من دون رخصة سوق وتحويل مركبات ودراجات نارية الى كراج حجز المركبات على خلفية مخالفات جسيمة، كما تم ضبط مخالفين لقانون الإقامة ومطلوبين للتنفيذ المدني والجنائي، فيما أكد مصدر أمني ان حملات المرور تأتي لتطبيق القانون المروري ولحماية مستخدمي الطريق مما يتجاوز القانون والالتزام به. وأشار المصدر إلى حملة نفذها رجال المرور في منطقة جابر الأحمد أسفرت عن ضبط 4 أشخاص في ضبطيتين وبحوزتهم مواد مخدرة وجرى تحويل الموقوفين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كما أسفرت الحملة التي من خلالها تطويق المنطقة عن تحرير 716 مخالفة مرورية وتوقيف متغيبين ومخالفين لقانون الإقامة.