منصور السلطان



سيطر رجال دوريات إسناد مديرية امن الجهراء فجر أمس، على شاب في العقد الثاني من عمره من أرباب السوابق وهو بحالة تعاط وبحوزته حبوب خلال مروره على نقطة تفتيش على طريق الصبية. وقال مصدر أمني إن رجال دوريات إسناد مديرية امن الجهراء، وخلال قيامهم فجر امس نقطة تفتيش على طريق الصبية، صادفوا مرور سيارة يقودها شخص ظهرت عليه علامات الخوف والارتباك، وهو بحالة تعاط، وبعد الاستعلام عنه اتضح أنه من أرباب السوابق، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على حبوب مخدرة وأدوات للتعاطي.



وبعد التحقيق معه اعترف بتعاطي المخدرات في أحد المخيمات، وعليه تم اقتياده وإحالته والمواد المخدرة إلى الجهة المختصة.