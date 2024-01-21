عبدالعزيز الفضلي



هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، الفائزين في منافسات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مستوى الخليج في دورتها السادسة والعشرين، مهديا هذا الفوز إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد صباح السالم.



وأعرب العدواني في تصريح صحافي بعد إعلان فوز وزارة التربية بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز التعليمي، مشيدا بجهود المشاركين والقائمين على المسابقة، مبينا أن هذا الفوز يعكس الابتكار والمبادرة لدى الفائزين، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية تسعى لإرساء مفاهيم الجودة والتميز في المجالات العلمية والأدبية، داعيا جميع الطلاب والمعلمين إلى بذل المزيد من العطاء والابتكار.



وأوضح أن المنافسات المحلية والدولية تشجع على تعزيز مفاهيم التميز والجودة في الأداء التعليمي، وان الوزارة تقدم الرعاية المتكاملة لأهل التميز التربوي، وتعزز مشاركتهم في فعاليات تربوية متميزة، وتسهم في تعزيز دور التعليم في المجتمع.



يذكر أن وزارة التربية فازت بجائزتين في منافسات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مستوى الخليج في دورتها السادسة والعشرين، حيث فازت بفئة المعلم المتميز المعلمة سناء فاضل البراك من مدرسة صفية بنت ثابت الابتدائية فيما فازت بفئة الطالب المتميز الطالبة جنان الشريف من مدرسة طليطلة الثانوية بنات.