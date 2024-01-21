تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم بنادي الصيد والفروسية بمنطقة صبحان منافسات النسخة الثالثة للدوري الكويتي لـ «الدريساج» بدعم ورعاية اتحاد الفروسية وسط مشاركة كبيرة من الفرسان تزامنا مع وصول بعض الجياد الجديدة، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد على رياضة «ترويض الخيل».



وتشتمل البطولة على 5 مستويات من المبتدئ إلى المتقدم. ويقود البطولة الحكمة الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية البريطانية روث جلاسكو وتضم اللجنة آمبر دين هيير ونسيبة المعوشرجي ودانة بورسلي وبيفرلي ماكيفوي.



وتترأس الفارسة الشيخة فجر بدر الصباح لجنة «الدريساج» التابعة للاتحاد الكويتي للفروسية، وتضم اللجنة كلا من آلاء السلطان وعبدالله العوضي ونسيبة المعوشرجي ودانة بورسلي وعبدالله العامر، وتتولى الإدارة الفنية صاحبة الخبرة الدولية آمبر دين هيير.



وقالت الشيخة فجر الصباح: تنطلق اليوم الجولة الثالثة، حيث يتألف الدوري من 8 جولات تم تنظيم بطولتين حتى الآن، والنية تتجه إلى استضافة حكام دوليين لإقامة دورات تدريبية للفرسان والمدربين.



وأضافت أن رياضة الدريساج تعتمد على ترويض الخيول وهي أساس الفروسية، حيث إنها ترتكز على تعليم الجواد والفارس التوازن والمرونة والانتقال من سرعة إلى أخرى بأقل مجهود من الفارس وطاعة تامة من الجواد والسلاسة في طلب هذه الأوامر من الجواد دون إرباكه وبتوقيت معين وبالسرعات المطلوبة هي هدف كل فارس.