القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح 5 قطع أراض ورش صغيرة بمساحات تتراوح بين (334م2 و358م2)، في المدينة للبيع بالمزاد العني.



وأوضح جهاز تنمية مدينة الشروق عن أن كراسة الشروط والمواصفات تطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 6/2/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة لقطع الأراضي في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.



وفي سياق متصل، قام علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بجولة تفقدية، يرافقه مسؤولو الجهاز لمتابعة أعمال تأمين ونقل المرافق المتعارضة مع مدخل الطريق الجديد والواقع بالمحور الغربي للمدينة، والجاري تنفيذه للربط بالطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري القديم ومحور «جوزيف تيتو»، ومنها إلى مناطق وأحياء محافظة القاهرة.



وتابع رئيس جهاز مدينة الشروق أعمال الكشف على خطى مياه الصرف المعالجة قطر 500 مم، و900 مم، بهدف تأمينهما وكذلك نقل أعمدة الإنارة المتعارضة بموقع المدخل الجديد للمدينة.