القاهرة- هالة عمران



وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية والإدارات بضرورة سلامة البنية التكنولوجية داخل المدرسة بالامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام وعملية التصحيح الإلكتروني والرصد، وأن تتم عملية التصحيح أولا بأول، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، مشيرة إلى أن تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الأول هدفه معرفة مستوى الطلاب فيما درسوه بالفصل الدراسي الأول وتحدد حالة الطالب ناجح أم راسب بعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وأوضحت الوزارة أن إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي تتم في المدارس بعد اعتمادها من مدير الإدارة التعليمية، ولا يوجد وقت معين لإعلان النتائج، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء الامتحانات 24 يناير الجاري، لكل مدرسة وإدارة حرية إعلان نتائج الطلاب بعد انتهاء مرحلة التصحيح ورصد الدرجات.



وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للصفوف الأولى من الأول حتى الثالث الابتدائي يتم تسليم ولي الأمر تقريرا يوضح حالة الطالب في الفصل الدراسي الأول يستجيب للتقييم أو يحتاج إلى معالجة مستواه، مضيفة أن الترم الأول كاشف لمستوى التلاميذ في الصفوف الأولى استعدادا للفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنه تم تقييم التلاميذ في الصفوف الأولى وحصلوا على إجازة نصف العام الدراسي.



وأكدت أنه بالنسبة لنتائج امتحانات الشهادة الإعدادية يتم إعلانها بعد انتهاء الامتحانات، وأيضا أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مشددة على أن الشهادة الإعدادية هي السنة الوحيدة التي تعتبر نتائج الطلاب فيها مهمة، حيث إن مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول، وهو 140 درجة مكمل لدرجاته في الترم الثاني ومن ثم يحدد مصير الطالب في تنسيق الثانوي العام، بعد نهاية العام الدراسي، إما أن يلتحق بالثانوي العام أو الفني أو مدارس المتفوقين أو التكنولوجيا التطبيقية.



وشددت على أن المحافظ هو من يعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بعد العرض عليه من وكيل الوزارة، موضحة أن تقييمات الطلاب في الشهادة الإعدادية يتم وفق درجات امتحانات الفصلين الدراسيين، ومضيفة أن الطالب يحصل على نتيجته بشكل مجان، ومن حق المدرسة في حالة ما إذا لم يسدد الطالب المصروفات الدراسية حجب النتيجة لحين سداد المستحقات المالية للمدرسة، مشددة على أنه لا يحق لأي مدرسة منع الطالب من دخول الامتحان بسبب المصروفات، لكن يجوز لها حجب النتيجة لحين سداد الرسوم المستحقة عليه للفصل الدراسي الأول.



وتابعت الوزارة أن الطالب من حقه التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يتاح للطالب في صفوف النقل التقدم بطلب تظلم على النتيجة في المدرسة التابع لها بعد توقيع الطالب من الإدارة التعليمية وسداد الرسوم المستحقة، أما طلاب الشهادة الإعدادية لهم حق التظلم على المديريات التعليمية والإدارات أيضا وأي طالب يثبت حقه في درجات يحصل عليها بعد مراجعة كراسة الإجابة من قبل الكونترول.