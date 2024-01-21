

سيفتقد منتخب مصر خدمات قائده محمد صلاح المصاب بشد في العضلة الخلفية خلال المباراة المقبلة أمام الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات ومباراة ثمن النهائي إذا تأهل «الفراعنة»، حسب ما أعلن الاتحاد المصري امس الاول.



وتواجه مصر الاثنين الرأس الأخضر التي ضمنت خلافا للتوقعات صدارة المجموعة الثانية، على أمل الفوز والتأهل كوصيفة. وإذا تأهلت كوصيفة، ستلتقي ثانية المجموعة السادسة المتوقع أن تكون زامبيا أو الكونغو الديموقراطية.



وتشكل إصابة صلاح خبرا سيئا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي علق على إصابته، وقال: «أتمنى ألا تكون كبيرة»، مضيفا أن «صلاح لاعب بارع ومتميز وأحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم ونحتاج دائما له في الفريق». وتابع «في الاستراحة بدأنا نتحدث مع الفريق واللاعبين. اللاعبون كانوا محبطين وقمنا بتغيير العقلية والفكر وبالتالي كان لدينا طاقة إيجابية كبيرة في الشوط الثاني». وأشار إلى أن تحسن الأداء «ليس لخروج صلاح إنما النتيجة لم تكن مرضية وكان علينا القتال».