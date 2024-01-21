

حقق أرسنال فوزه الأول في 4 مباريات، بنتيجة ساحقة أمام ضيفه كريستال بالاس 5-0، السبت في المرحلة 21 من بطولة إنجلترا.



أمام ستين ألف متفرج على ستاد الإمارات، حسم أرسنال المباراة منطقيا منذ شوطها الأول من الركلات الركنية، بعد هدف رأسي لمدافعه البرازيلي غابريال (11)، ثم أجبر حارس بالاس دين هندرسون على ارتكاب خطأ كلفه الثاني (37).



وفي الشوط الثاني، أضاف البلجيكي لياندرو تروسار هدف الاطمئنان (59)، قبل أن يزرع البرازيلي الدولي غابريال مارتينيلي هدفين بعد نزوله بديلا بطريقة مشابهة من تسديدتين يمينتين في دقيقة واحدة، عمقا جراح الفريق الضيف (90+4 و90+5).



إلى ذك، يسعى ليفربول الى تعزيز صدارته والابتعاد 5 نقاط عن مطارديه المباشرين مان سيتي حامل اللقب وأستون فيلا عندما يحل ضيفا على بورنموث اليوم في ختام المرحلة.



ويدرك ليفربول أهمية النقاط الثلاث أمام بورنموث، خصوصا أنه يمني النفس بتحويل الضغط إلى مان سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، وتوسيع الفارق بينهما الى خمس نقاط قبل اختباريه الصعبين في المرحلتين المقبلتين ضد ضيفه تشلسي ومضيفه أرسنال.



كما يلتقي شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب بفارق 8 نقاط عن منطقة الأمان مع وست هام.