

خطف بغداد بونجاح نقطة تعادل متأخرة للجزائر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من أمم أفريقيا، حيث سجل لبوركينا فاسو كل من محمد كوناتي وبيرتراند تراوري، فيما سجل ثنائية «محاربو الصحراء» بغداد بونجاح الذي أصبح هداف البطولة حتى الآن بالتساوي مع إيميلو نسوي مهاجم غينيا الاستوائية برصيد 3 أهداف، كما بات مهاجم السد القطري أول لاعب جزائري يتخطى حاجز الـ 30 عاما ويسجل 3 أهداف في نسخة واحدة لأمم أفريقيا.

ولم يخسر منتخب الجزائر في آخر 23 مباراة سجل بها بغداد بونجاح، حيث فاز في 19 وتعادل في 4. ووضع منتخب بوركينا فاسو قدما في دور الـ 16 بعدما ظل متصدرا برصيد 4 نقاط، فيما ظل الجزائر ثانيا برصيد نقطتين، ويليه أنغولا بنقطة وحيدة ثم موريتانيا بدون رصيد قبل لقائهما مساء امس.



الشوط الاول ظل هادئا، وفي الدقيقة الأخيرة منه شهد إرسال عبدول تابسوبا عرضية متقنة أودعها محمد كوناتي برأسية على الطائر في شباك الجزائر، ورغم ان الحكم المساعد لم يحتسب الهدف وأشهر راية التسلل، لكن تقنية الفيديو أعلنت صحة الهدف بداعي وجود لاعب غطى التسلل في دفاع الجزائر، وانتهى الشوط الأول بتقدم الخيول.

وشهد الشوط الثاني ضغطا جزائريا شرسا أسفر عن هدف تعادل في الدقيقة 51 عندما استغل بونجاح تخبط دفاع بوركينا وسجل في الشباك.

وفي الدقيقة 69 طالب لاعبو بوركينا بالحصول على ركلة جزاء بسبب خطأ دفاعي من ريان أيت نوري، ومن جديد تقنية الفيديو طالبت مراجعة الحكم للقطة الذي احتسب ركلة جزاء سجلها بيرتراند تراوري من علامة الجزاء في الدقيقة 71.



واحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدلا من الضائع، وفي الدقيقة الخامسة من ركلة ركنية نفذها وناس وأودعها بونجاح برأسية مدوية في الشباك مسجلا التعادل القاتل، ونقطة تبقي على الأمال.