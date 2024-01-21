

نجح منتخب البحرين في تحقيق فوز ثمين على منتخب ماليزيا 1-0 في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء (4+90)، في المباراة التي أقيمت مساء أمس بين الفريقين على ملعب جاسم بن أحمد بدولة قطر، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس أمم آسيا.



وسيطر منتخب البحرين على معظم المباراة أمام نظيره ماليزيا، لكنه لم ينجح في ترجمة الفرص التي أتيحت إلى أهداف، وانتظر حتى الوقت المحتسب بدل الضائع ليسجل بواسطة على جعفر مدن هدفا قاتلا، يضمن به النقاط الثلاث، ويحيي آماله بالتأهل إلى الدور الثاني للكأس الآسيوية، وقد رفع المنتخب البحريني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة، بينما تجمد رصيد ماليزيا دون نقاط في المركز الأخير.



وقد جاء الشوط الأول حافلا بالندية والإثارة حيث استحوذ المنتخب البحريني على الكرة في وسط الملعب إلا أنه عجز عن فك الشفرة الدفاعية لمنتخب ماليزيا، الذي لعب بطريقة دفاعية محكمة، معتمدا على الهجمات المرتدة التي شكلت حملا ثقيلا على دفاعات البحرين.



وكاد منتخب ماليزيا أن يتقدم بهدف أول (20) بعد أن مرت كرة عرضية مرسلة من الجهة اليمنى فوق العارض مباشرة، وكاد الخطير علي مدن أن يهز الشباك الماليزية إلا أن كرته ارتدت من القائم (30).



وفي الشوط الثاني واصل الأحمر البحريني ضغطه الهجومي على خصمه، إلا أنه اصطدم بالتكتل الدفاعي الصلب للمنتخب الماليزي، واشتد الضغط البحريني بواسطة الثنائي علي مدن ومحمد مرهون في الدقائق الأخيرة، حيث أهدر مرهون فرصة سهلة (75)، فيما تمكن علي مدن من تسجيل آخر الفرص ليحصد فريقه فوزا مهما.