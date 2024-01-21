

الدوحة - فريد عبدالباقي



يبحث المنتخب السعودي عن ضمان تأهله المبكر إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم، وذلك عند مواجهة قيرغيزستان مساء اليوم على ستاد أحمد بن علي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، والتي يسعى فيها المنتخب العماني لإحياء آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، عند مواجهة تايلند على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.



وتحتل تايلند صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن «الأخضر»، وذلك بعد فوز تايلند على قيرغيزستان 2-0 في الجولة الأولى، والتي شهدت فوز السعودية على «الأحمر العماني» 2-1.



وستضمن النقاط الثلاث عبور السعودية إلى الدور الثاني بصرف النظر عن باقي النتائج، إذ يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16 مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.



ويخوض منتخب السعودية البطولة القارية، وهو يسعى لمواصلة التألق من جديد بعد مشوار مثير في كأس العالم قطر 2022 حقق خلاله الفوز ضمن منافسات دور المجموعات على الأرجنتين التي توجت باللقب.



ورغم بداية السعودية المتعثرة في مباراة عمان، وتحويل تأخرها إلى فوز في الوقت الضائع، فإن المنتخب بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي يتمتع بخبرة عالية وبذكاء تكتيكي، يسعى لإنهاء انتظاره الطويل والحصول على اللقب القاري الرابع.



وتقلصت قوة المنتخب السعودي قبل مواجهة قيرغيزستان بإصابة الثنائي مختار علي وعبدالله رديف في التدريبات، علما بأن مانشيني اعتمد على الثنائي بإشراكهما من على مقاعد البدلاء في مواجهة عمان. لكن المنتخب السعودي لايزال يرتكز على عدد من العناصر المميزة وأصحاب الخبرة مثل: علي البليهي وناصر الدوسري ومحمد كنو وسعود عبدالحميد إضافة للثلاثي الهجومي سالم الدوسري وصالح الشهري وفراس البريكان.



في المقابل، يبحث منتخب قيرغيزستان عن تجنب خسارة ثانية تقضي على آماله في التأهل إلى الدور الثاني، حيث يمني النفس بتحقيق فوز تاريخي على السعودية أو التعادل على الأقل من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل.



عمان للتعويض



في المباراة الثانية، تلتقي عمان تايلند وهي تسعى لتحقيق الانتصار.



وأظهر «الأحمر» قتالية عالية في مواجهة نظيره السعودي، لكن التعب أدرك لاعبيه في الدقائق الأخيرة، فدفعوا الثمن وهو ما أشار اليه مدربه الكرواتي برانكو ايفانوفيتش بقوله بعد المباراة ان «الإرهاق هو أحد الأسباب الرئيسة لخسارتنا المتأخرة»، مشيدا بالروح القتالية لأفراد فريقه.



ويعلق المنتخب العماني آماله أيضا على المساندة الجماهيرية في مدرجات ملعب عبدالله بن خليفة، وأيضا على بصمة نجومه صلاح اليحيائي وجميل اليحمدي مع رأسي الحربة عصام الصبحي ومحسن الغساني ولاعب الوسط عبدالله فواز.