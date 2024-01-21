

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم لاعب منتخب الأردن محمود مرضي بـ 1500 دولار بداعي رفعه شعارا سياسيا خلال لقاء منتخب بلاده وماليزيا في الجولة الأولى من كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.



وكشف مرضي عن الشعار بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى ماليزيا وكتب فيه «هي قضية الشرفاء».



ودافع المدرب المغربي لمنتخب الأردن الحسين عموتة عن مرضي بقوله: «الموقف الذي قام به مرضي في المباراة هو تعبير يفسر بطرق عدة، وهو لاعب ملتزم من الناحية الفنية والأخلاقية، وجميعنا نسانده لما قام به، التعبير الذي استخدمه على قميصه لا يمس أحدا وهو تعبير إنساني».