

بقلم: ناصر العنزي



اتسعت دائرة المنافسة بين المنتخبات في كأس أمم آسيا بعدما شهدت الجولة الثانية نتائج غير متوقعة، أهمها فوز العراق على اليابان 2-1 ضمن منافسات المجموعة الرابعة بعدما كانت التوقعات تشير إلى تصدر اليابان لمجموعتها، ولكن بات عليه التعامل مع مباراته الأخيرة مع إندونيسيا التي تغلبت على فيتنام 1-0 الأربعاء المقبل بحذر كي لا يجد نفسه في مأزق للتأهل إلى دور الـ 16.



وفي المجموعة الثالثة، أعلنت إيران تأهلها رسميا للدور المقبل، غير أنه كان «منقوصا» بعدما تغاضي حكم المباراة السوري حنا حطاب في مباراته مع هونغ كونغ عن إشهار البطاقة الحمراء لحارسه علي رضا بعدما أبعد الكرة بكلتا يديه اليمنى واليسرى خارج المنطقة، وكانت محل نقاش القنوات أول من أمس، واللوم يقع هنا أيضا على حكم تقنية الفيديو «VAR» الذي لم يحرك ساكنا، ولم يستدع حكم الساحة في حالة تحكيمية غريبة للغاية.



٭ اليوم يدخل «الأخضر» السعودي في اختبار ثان أمام منتخب قيرغيزستان ضمن المجموعة السادسة وفوزه يعني تأهله للدور المقبل وعليه أن يتعامل مع منافسه وكأنه أحد المرشحين للبطولة فالكرة مليئة بالمفاجآت، ومن المتوقع أن يعمد مدرب الأخضر روبرتو مانشيني إلى تكثيف الجرعة الهجومية، ويتطلب ذلك إشراك عبدالرحمن غريب وصالح الشهري أو فراس البريكان منذ البداية، وفي المؤتمر الصحافي أمس قال مدرب قيرغيزستان السلوفاكي تاركوفيتس إن مدرب منافسه مانشيني من أفضل المدربين في العالم، لكنها بالطبع «ما تمشي» على المدربين الإيطاليين.



٭ الأبيض الإماراتي لعب مباراة قتالية وخرج منها بنقطة من منتخب فلسطين 1-1 في المجموعة الثالثة بعدما أكمل المباراة ولمدة 70 دقيقة بعشرة لاعبين على إثر طرد مدافعه المباشر خليفة الحمادي من قبل حكمنا أحمد العلي، والذي قام أيضا بتوجيه البطاقة الحمراء للمدرب البرتغالي باولو بينتو في قرار غير صائب، حيث كان بالإمكان الاكتفاء بلفت نظره بعدما احتج على حالة تسلل لم تحتسب، وقد قدم لاعبو «الأبيض» أداء بطوليا وخرجوا بنقطة وتبقت لهم مباراة مصيرية مع إيران الثلاثاء المقبل.



٭ نجحت البطولة تنظيميا وجماهيريا وإعلاميا، ولا غرابة في ذلك حيث أصبحت دولة قطر متخصصة في استضافة البطولات الكبرى، وبرزت الجماهير المساندة لفرقها بشكل لافت وفي مقدمتها الجماهير القطرية والسعودية والسورية والعراقية والأردنية، وحتى فرق شرق آسيا كان لها حضور مميز مثل اليابان وكوريا الجنوبية، فيما سجلت ماليزيا حضورا جماهيريا أكثر تميزا بإشراف نسائي، حيث قالت عضو الرابطة منى محسن إن بطولة آسيا فرصة للترويج عن الثقافة الماليزية.