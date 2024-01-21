

أهدر منتخب الأردن تأهلا مبكرا وفوزا نادرا على كوريا الجنوبية عندما سجل هدفا عكسيا في الرمق الأخير ليخيم تعادل مثير 2-2 على مواجهتهما أمس ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس آسيا في كرة القدم في قطر.



فعلى ملعب «الثمامة» في الدوحة وأمام 36627 متفرجا، سجل لـ «محاربي التايغووك» نجمها هيونغ مين سون من ركلة جزاء (9) ويزن العرب خطأ في مرمى فريقه (90+1)، ولـ «النشامى» يونغ وو بارك خطأ في مرمى فريقه (37) ويزن النعيمات (45+6).



وحافظ الأردن على الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا، مقتربا من التأهل إلى دور الـ 16.



بدأ منتخب كوريا الجنوبية المباراة مهاجما، ووضع منتخب الأردن في ملعبه، وشكلت تحركات هيونغ مين سون وشو جيو سونغ ولي مانغ خطورة على مرمى حارس الأردن يزيد أبوليلى. ولم يتأخر «محاربي التايغووك» في استثمار نقاط ضعف دفاع منتخب الأردن مبكرا بعدما تسبب إحسان حداد بركلة جزاء نفذها هيونغ مين سون بسهولة ووضعها بثقة على يمين أبوليلى (8).



وتوج «النشامى» جهودهم بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 37 من ركلة ركنية نفذها محمود مرضي حاول مدافع كوريا يونغ وو بارك إبعادها لتستقر في مرمى فريقه بالخطأ.



وسجل منتخب الأردن هدف التقدم في الدقيقة 45+6، بعدما ارتدت كرة من دفاع كوريا أمام النعيمات الذي لم يتوان في تسديدها قوية استقرت على يمين المرمى لينتهي الشوط بتقدم «النشامى» 2-1.



وأحرزت كوريا هدف التعادل الثمين بعد هجمة من الجهة اليمنى حيث حاول المدافع إبعاد الكرة لكنه أودعها مرمى أبوليلى بالخطأ في الدقيقة 90.