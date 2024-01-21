

شدد مدرب المنتخب العماني، الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش، على أهمية مباراة فريقه أمام تايلند اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا قطر 2023.



وقال برانكو في المؤتمر الصحافي أمس: «مواجهة تايلند مهمة، سنلعب خلالها من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، بهدف العودة إلى دائرة المنافسة من جديد، وتعويض الخسارة التي تلقاها الفريق أمام السعودية في الجولة الأولى».



وأكد مدرب عمان أنه لن يغير فلسفته أو طريقة اللعب التي يؤدي بها المنتخب العماني في مباراة تايلند، قائلا: «ظهرنا بأداء جيد أمام السعودية وخسرنا في الدقيقة 97».



وأضاف: «نحترم كل المنتخبات، وفي الوقت نفسه لا نخاف من أي منافس، ولذلك دائما أحاول زرع ثقافة الفوز والشغف لدى اللاعبين. نحاول صناعة فريقا مميزا للمنتخب العماني».



وحول عقده مع الاتحاد العماني لكرة القدم، أوضح: «ينتهي الشهر المقبل، وكل تركيزي الآن مع الفريق وكيفية تحقيق نتائج مميزة في كأس آسيا».