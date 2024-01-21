

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، جاهزية لاعبيه لمباراتهم الثانية في المجموعة السادسة بكأس آسيا «قطر 2023»، والتي ستجمع الأخضر مع قيرغيزستان اليوم. وقال مانشيني في المؤتمر الصحافي أمس، إن جميع مباريات المنتخب السعودي في كأس آسيا مهمة، محذرا من التهاون في مباراة قيرغيزستان التي سيسعى «الأخضر» للفوز بها من أجل حسم التأهل إلى دور الـ 16.



وأكد أنه «يوجد العديد من المنتخبات القوية، لكن يجب أن نكون في كامل تركيزنا ونأخذ كل مباراة على حدة». وعن الأداء المميز الذي قدمه اللاعب البديل عبدالرحمن غريب في المباراة الماضية أمام عمان، قال مانشيني إن غريب غير من الأمور فور دخوله، معربا عن سعادته بما قدمه خلال المباراة، كما أشاد باللاعب سالم الدوسري كونه يتميز باللعب في جميع خطوط الهجوم. ودافع مانشيني عن أسلوب اللعب الذي يعتمده مع «الأخضر»، حيث قال: «بعدما لعبنا بنظام 3 قلوب دفاع بالخلف لم نتلق سوى هدف من ركلة جزاء وليس لدينا مشكلة باللعب بأي طريقة».



وأكد المدرب الإيطالي أن الأجواء في المعسكر إيجابية منذ البداية، واللاعبون في هذه اللحظة سعداء، مختتما تصريحاته قائلا: «نريد أن نستمر بذلك حتى النهاية».