فرحان الشمري



أفصحت مصادر برلمانية عن رغبة نيابية في عقد اجتماع موسع يضم اللجنتين التنسيقيتين النيابية والحكومية يسبق جلسة 6 فبراير المقبل، مشددة على ضرورة تحقيق التعاون بين المجلس والحكومة من أجل الاستقرار السياسي، وإقرار التشريعات التي تصب في صالح الشعب الكويتي.



وأشارت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» إلى أنه في حال نجحت المساعي الرامية إلى ذلك وتم التوصل إلى اتفاق على عقد الاجتماع المرجو بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ورئيس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، فإن ذلك مدعاة للتفاؤل للتوافق على الخارطة التشريعية المعلنة مسبقا.



وأعربت المصادر عن رغبة النواب في التعاون مع الحكومة، لافتة إلى وجود مرونة في تأجيل أو إضافة تشريعات لم تكن ضمن الخارطة التشريعية. وزادت: إن كان لدى الحكومة تشريعات ذات مردود اقتصادي واجتماعي وأمني فلا مانع نيابيا من إدراجها ضمن الخارطة، وفي المقابل إن ارتأت الحكومة تأجيل بعض الملفات إلى حين التوافق الكامل بشأنها فأيضا لن يمانع المجلس في تأجيلها، «وإن كان هناك رفض نيابي على بعض الملفات خصوصا المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها القرض الحسن وبدل غلاء المعيشة».



وقالت المصادر ذاتها إنه لايزال هناك عدم وضوح لأجندة الحكومة الجديدة والظاهر منها فقط الخطوط العريضة، مشددة على ان النواب لايزالون في حالة انتظار لتفاصيل الخطة الحكومية وكيفية تعاملها مع الخارطة التشريعية التي تم التوافق عليها مع الحكومة السابقة.