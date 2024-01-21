بشرى شعبان



كشفت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ «الأنباء» عن مخاطبة إدارة الجمعيات بالوزارة الجهات المعنية لتوفير أجهزة آلية لفرق التفتيش على العمل الخيري لتحويل العمل التفتيشي إلى آلي بالكامل. وأشارت المصادر الى انه تم الطلب من الجمعيات إدراج التقارير الربع السنوية عبر المنظومة الالكترونية للعمل الخيري. كما بينت المصادر أنه ووفق المنظومة الالكترونية يتم رفع المشاريع الخيرية آليا وتعتمد مباشرة في حال كانت المشاريع تتوافق مع أهداف الجمعية التي على أساسها تم إشهارها، مؤكدة أن الاجراءات لم تحد من إنجازات العمل الخيري بل نظمته، وحدت من المخالفات ووفرت الحماية للعمل الخيري من الجمعيات المجهولة والمتطفلين على هذا العمل الانساني الذي جبلت عليه الكويت. كما أن هذه المنظومة حصنت العمل الخيري الكويتي من أي شبهة إرهاب



أو غسيل أموال، وحافظت على وضع الكويت المتميز عالميا. وأضافت المصادر ان المنظومة الالكترونية ساهمت في توفير قاعدة بيانات متكاملة، وتوفير نظام أرشفة إلكتروني، حيث تتم جميع المراسلات والمخاطبات آليا، ما وفر الجهد والوقت للعاملين في هذا المجال.