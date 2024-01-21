

بيروت ـ عامر زين الدين



رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ان «الحرب المندلعة في غزة مستمرة وكذلك العدوان الإسرائيلي على الجنوب، وقد تطول أكثر من سنة»، مضيفا أن «الحديث عن أن الحرب ستتوقف والدولة الفلسطينية ستبصر النور، بعدما تذكر الرئيس الأميركي ووزير خارجيته الدولة الفلسطينية، لا يجدي نفعا».



وأضاف جنبلاط خلال جولة قادته الى مدينة عاليه «نحاول مع الرئيس نبيه بري والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله والمخلصين في البلد تجنب توسع الحرب وإيقافها، لأن بالأساس هناك أراض محتلة ومتنازع عليها، فكل مهمات هوكشتاين بهذا الشأن لم تنجح، لكننا نحاول من جهتنا، علما أن الحرب تتوسع في المنطقة ولا نعرف مغامرات العقل الإسرائيلي، إنما في حال وقع الأسوأ كما في العام 2006، فنحن مستعدون لاستقبال أهلنا من الجنوب، كما فعلنا في الماضي، لكن نتمنى عدم حدوث ذلك».



وتابع «في الشأن السياسي الداخلي، لا مؤشرات لانتخاب رئيس ولكننا نجحنا عبر مساعي اللقاء الديموقراطي في التمديد لقائد الجيش ونتمنى تعيين رئيس للأركان في المدى القريب».