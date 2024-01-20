بدعوة من مؤسسة "لوياك" وأكاديمية لوياك للفنون – "لابا"، يصل الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الأستاذ الجامعي الدكتور مصطفى كامل البرغوثي، إلى دولة الكويت قادمًا من فلسطين. البرغوثي، وهو السياسي والطبيب والكاتب الفلسطيني، سيحلّ ضيفًا ضمن حلقة حوارية مع طلاب برنامج "الجوهر" للتدريب الإعلامي فى 25 من الشهر الجاري. كما سيصل إلى البلاد، قادمًا من بيروت، الإعلامي القدير ريكاردو كرم للإشراف على الجلسة الحوارية، لا سيما أنه سبق وتولى تدريب المشاركين في البرنامج.

عُرف البرغوثي بنضاله الطويل في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وقد ترشح لمنصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2005، كما عُيّن وزيرًا للإعلام في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة إسماعيل هنية. وهو يؤمن بضرورة تبنّي استراتيجية وطنية فلسطينية جديدة تركّز على تغيير موازين القوى عبر المقاومة والمقاطعة، وإنهاء الانقسام الفلسطيني وإنشاء قيادة وطنية موحّدة، ودعم صمود الفلسطينيين في وجه محاولات التهجير.

هذا، يواصل برنامج "الجوهر" جهوده لتأهيل كوادر إعلامية وفق أعلى المستويات، من خلال ورش تدريبية مكثفة حول مهارات إعداد وتقديم حلقات حوار إعلامي، تحت إشراف كوكبة من أهم الإعلاميين العرب. وقد قدّم البرنامج لغاية تاريخه أكثر من 40 ورشة تدريب إعلامي لما يقارب 410 مستفيدين من شتى أنحاء الوطن العربي. هذا، وتوّجت الورش بـ 29 حلقة حوارية مع نخبة من الشخصيات الريادية في الوطن العربي.