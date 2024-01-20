مني منتخب موريتانيا بهزيمته الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023، بعد خسارته من نظيره أنغولا 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، ليرفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، وبفارق الأهداف عن بوركينا فاسو بالمركز الثاني، بينما بقي الخاسر دون رصيد من النقاط، في المركز الأخير، خلف الجزائر ثالث الترتيب بنقطتين.



وسجل المنتخب الأنغولي بواسطة غيلسون دالا (30)، وعادل سيدي بونا عمر النتيجة لموريتانيا (43)، وفي الشوط الثاني سجل دالا هدفه الثاني ليتقدم منتخب أنغولا مجددا (50)، وبعد 3 دقائق أضاف غيلبرتو الإنهيار الهدف الثالث لأنغولا، ولم يتأخر «المرابطون» بتقليص الفارق، والعودة للمباراة مجددا، بعدما تمكن أبو بكاري كويتا في تقليص الفارق (58)، لكن لم يتمكن

وكانت موريتانيا قد خسرت أيضا مباراة الجولة الأولى، على يد بوركينا فاسو (1-0).