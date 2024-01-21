حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة مباراة تونس ومالي خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ملعب "أمادو جون كوليبالي" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

تقدم منتخب مالي أولا عبر اللاعب سيناكو في الدقيقة 10 وتعادل في الدقيقة 20 حمزة رفيعة لمنتخب نسور قرطاج.

وبهذه النتيجة احتل منتخب مالي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما جاءت تونس في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في انتظار مباراة الغد الثانية في المجموعة التي تجمع ناميبيا مع جنوب أفريقيا .

وبذلك ستنتظر تونس لمواجهتها الآخيرة أمام جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة لحسم تأهلها إلى دور ال16 حيث أصبحت مطالبة بالفوز فقط للدخول الى الدور التالي باحتلال المركز الثاني أو على أقل تقدير المركز الثالث لتدخل مع أفضل 4 ثوالث في المجموعات.