تحطّمت طائرة في منطقة جبلية في شمال شرق أفغانستان، بحسب ما أفاد مسؤول في ولاية بدخشان اليوم الأحد، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال ذبيح الله أميري المسؤول في قسم الثقافة والإعلام في الولاية "تحطّمت طائرة لكن موقعها لم يحدّد بعد".

وتابع "أبلغنا قرويون" بوقوع الحادث في الولاية المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان، مضيفا "أرسلنا فريقا إلى الموقع لكنه لم يصل بعد".

وأشار إلى أن منطقة الحادث تقع "على مسافة حوالي ثماني ساعات برا" من عاصمة الولاية فايز آباد.

وأكد "لا تفاصيل لدينا" مبديا أمله في الحصول على معلومات من الفريق "في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات".

ووقع الحادث في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها ولم يعرف بعد إن كانت الطائرة تنقل ركابا أو بضائع وإلى أيّ بلد تنتمي الشركة المشغّلة لها.