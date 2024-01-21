استلام مركز المطلاع الصحي التخصصي في الضاحية "N10" خلال الأيام المقبلة

في إطار التوسع في مراكز الرعاية الصحية الأولية في المدن السكنية الجديدة، دشّنت وزارة الصحة العمل في مركز المطلاع الصحي (1) في ضاحية N11، بحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي، وذلك بعد أسبوع من استلامه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وبهذه المناسبة أوضحت الوزارة أن المركز يضم في المرحلة الحالية عيادات الطب العام، وغرفة الطوارئ والملاحظة، والمختبر، كما يقدم خدمات التمريض، والصيدلية، مشيرة إلى تدشين في المركز قريباً خدمات طب الأسنان، وعيادة الأمراض المزمنة، وعيادة الطفل السليم، وعيادة الأمراض النسائية والولادة، وعيادة الصحة النفسية ووعيادة الجراحة.

وكشفت الوزارة عن استلام مركز المطلاع الصحي التخصصي في الضاحية N10 من المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الأيام القادمة، والعمل على تشغيل مركز العبدلي الصحي الجديد قريبا، وذلك في إطار خطة الوزارة التي تهدف إلى التوسع في مراكز الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الأمراض.

وجدير بالذكر أن العوضي كان قد افتتح في 9 نوفمبر الماضي مركز إسعاف مدينة المطلاع كأول مركز للطوارئ الطبية في المنطقة، والذي يخدم أهالي مدينة المطلاع التي تضم نحو 28 ألف وحدة سكنية، كما يخدم المركز طريق العبدلي، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما يحتوي المركز على قاعة الكنترول لتلقي البلاغات، ومخزن معدات، ومخزن مواد استهلاكية، ومخزن إسطوانات الأكسجين، ومنطقة تعقيم وغسيل المعدات وسيارة الاسعاف.