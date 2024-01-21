twitter facebook whatsapp viber telegram email للاطلاع على سير العمل وكيفية تطوير بيئة الخدمات المقدمة للمواطنين وزير الشباب ووزير الاتصالات داود معرفي قام بجولة ميدانية في برج التحرير الأحد 2024/1/21 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2174 A+ A- استمع جانب من جولة الوزير داود معرفي جانب من جولة الوزير في برج التحرير داود معرفي خلال الجولة قام وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الشباب ووزير الاتصالات داود معرفي بجولة ميدانية في برج التحرير «الحكومة مول»، للاطلاع على سير العمل وتفقد احتياجات المراجعين وكيفية تطوير بيئة الخدمات المقدمة للمواطنين.