وصف نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير الاجتماع النيابي ـ الحكومي الذي عقد في مجلس الأمة اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح بالإيجابي.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية- الحكومية الذي عقد في مجلس الأمة اليوم بحضور رئيسي السلطتين وأعضاء اللجنة التنسيقية النيابية.

وقال المطير: «خرجنا الآن من الاجتماع النيابي الحكومي، وكان الجانب الحكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وكان الاجتماع إيجابيا جدا وخرجنا بتفاؤل فيما يخص المرحلة القادمة».

وذكر المطير ان الجانب الحكومي بين التزامه بمصالح البلاد والعباد في القادم من الأيام، مشيرا إلى أن ذلك لم يأت من فراغ لكن ظهرت الإيجابيات من خلال التشكيل الحكومي الذي التزم بالمدة الزمنية وهي أسبوعان كما يحدث بعد الانتخابات.

وقال«أعلم أنه في الأوقات الأخرى لا يوجد نص صريح، إلا أن التزام سمو الشيخ د.محمد الصباح بمدة 12 إلى 13 يوما منذ تكليفه إلى إعلان التشكيلة الحكومية وقسمها أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، هذا أمر يسجل لسمو رئيس الحكومة».

وذكر المطير أنه في القادم من الأيام ستكون هناك لقاءات تنسيقية بين الجانبين النيابي والحكومي حتى يتم الوصول إلى قوانين متفق عليها بين الطرفين بعد أن تعد الحكومة برنامج عملها العملي والواقعي للمرحلة القادمة.

وأضاف المطير«بإذن الله الأمور ستكون إيجابية في القادم من الأيام وهذا ما لمسناه في الاجتماع اليوم».