عقدت اللجنة التنسيقية النيابية ـ الحكومية اجتماعا اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير.

وحضر من الجانب النيابي النواب شعيب المويزري ود. حسن جوهر وسعود العصفور ود. مبارك الطشه وحمد المدلج وعبدالله الأنبعي ومهند الساير.

وحضر من الجانب الحكومي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس السعود ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي.